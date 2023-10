"Contro la Lazio avremmo dovute essere più ciniche sotto porta e fare meglio in fase di finalizzazione. Non siamo soddisfatte della prestazione contro la Roma, avremmo potuto essere più coraggiose con la palla e mettere più pressione in fase difensiva. Ma abbiamo imparato la lezione e faremo meglio nelle prossime gare". Così Katie Bowen, intervistata da Inter TV, ha parlato delle ultime due sfide di Coppa Italia e campionato rispettivamente contro Lazio e Roma.

Come potete migliorare?

"Possiamo migliorare in fase di costruzione, essere più in controllo con il pallone. Essere pazienti quando arriviamo nella trequarti avversaria e assicurarci di costruire delle buone occasioni".

Col Napoli che partita ti aspetti?

"È una squadra molto diligente, penso ci presseranno sulle fasce e che terranno il baricentro basso per impedirci di arrivare davanti alla porta. È una squadra che è migliorata e che lavora duro, penso che dovremo essere ben organizzate in difesa".