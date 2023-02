Archiviato il sonoro successo sul Milan, l'Inter Women si prepara ora ad ospitare il Sassuolo. Ai microfoni di Inter TV, l'attaccante Tatiana Bonetti torna però sulla stracittadina dello scorso weekend: "La vittoria sul Milan è stata molto importante sotto tanti aspetti: vincere un derby ha tutto un altro sapore, sappiamo quanto i tifosi tengano a questa partita come noi. Abbiamo dato il massimo per ottenere il risultato. Poi serve soprattutto a noi come risultato, perché ci servivano punti per allontanarci dal Milan, e anche in termini di consapevolezza della squadra. Ci siamo ritrovate nel nostro gioco, nelle nostre idee, e quindi ci dà maggiore carica per continuare questo percorso nel migliore dei modi".