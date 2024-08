Due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana: questo il palmares di Elisa Bartoli con la maglia della Roma Femminile. Passata nelle ultime ore all'Inter Women per proseguire la sua carriera, l'ormai ex capitano delle giallorosse viene omaggiato dal suo vecchio club con un tributo sui social che ripercorre la sua lunga esperienza nella Capitale: "Figlia di Roma per sempre", la dedica.

Figlia di Roma per sempre ❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/I1TEkQvqLq — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) August 9, 2024