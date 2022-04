L'attaccante dell'Inter Women Gloria Marinelli è stata eletta giocatrice del mese di marzo dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori. Nel commento, si sottolinea la prestazione spettacolare nel match contro la Sampdoria, dove la molisana ha messo a segno una doppietta di pregevole fattura. "La numero 7 dell’Inter è una delle calciatrici più rilevanti della rosa: Rita Guarino si affida al suo talento molto spesso, sia quando parte titolare, sia quando parte dalla panchina, per dare un certo peso offensivo. Quando Marinelli gioca, la qualità prende campo, assieme alla caparbietà, al dribbling e alla velocità di esecuzione, che l’attaccante nerazzurra cerca in ogni suo tocco e in ogni parte dell’attacco in cui può giocare: i suoi tiri arrivano da diverse posizioni, dall’esterno quando attacca da ala o dalle vie centrali quando dalle fasce si accentra. Anche quando le manca il gol, la sua presenza è preziosa: contro la Juventus, per esempio, nonostante la sconfitta subita per 3-1, Gloria Marinelli durante il primo tempo è riuscita di tanto in tanto a mettere fuori tempo la difesa della squadra torinese, con giocate fini e celeri".