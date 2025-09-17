Finisce con un pareggio l'esordio della Primavera dell'Inter in Youth League. Inter che parte bene ma poi subisce il ritorno dell'Ajax fino al gol di Unuvar a 41'. Nerazzurri che però scendono nuovamente bene in campo nella ripresa e la pareggiano con Iddrissou di testa. Partita che si mantiene in equilibrio, sale in cattedra Taho che salva in almeno tre occasioni il risultato ed è anche bravo con i piedi ad uscire e anticipare gli avversari. Risultato che ci può stare per quanto visto in campo.

Rivivi il live

93' - Finisce qui, Ajax e Inter si dividono la posta in palio, risultato alla fine giusto.

92' - Errore in disimpegno di El Hani, ruba palla Iddrissou che si invola ed entra in area, murato al momento del tiro.

91' - Ci riprova Nash col destro da sinistra, facile per Taho.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Iddrissou protegge palla, si gira e calcia col destro, alto.

86' - Nell'Ajax Kasanwirjo e Ayyildiz per Jetten e Ouazane.

85' - Kukulis per Mosconi nell'Inter.

84' - Ajax pericolosissimo: imbucata perfetta per Teuwsen che si presenta davanti a Taho e calcia a botta sicura, il portiere con i piedi devia sul palo poi torna sul pallone vagante.

83' - Tiro a giro di Nash, ancora bravo Taho a volare e dire di no.

78' - Cosa si è mangiata l'Inter! Colpo di testa di Iddrissou che come in occasione del gol stacca bene ma colpisce il palo, riprende Nenna che a porta vuota mette incredibilmente fuori.

77' - Ammonito Steur per fallo su Mosconi.

74' - Teuwsen per Unuvar nell'Ajax.

72' - Palombella a scavalcare la difesa per Ouazane, Taho col corpo si oppone e salva.

66' - Romers per Verkuijl e Abildgaard per Simeon nell'Ajax. Moressa per El Mahboubi Mezmizi e La Torre per Vukoje nell'Inter.

63' - Ancora Taho con i piedi molto fuori dalla sua area a fermare di piede un contropiede di Unuvar.

62' - Iddrissou se ne va di potenza e va al tiro, respinge El Hani. Ora nuovamente bene l'Inter in campo.

60' - Carpelletti scambia con un compagno ma non va al tiro, parte in contropiede l'Ajax, bravo Taho a uscire con i piedi a metà anticipando di un soffio l'avversario in scivolata.

59' - Capovolgimento di fronte, palla a Iddrissou che da buona posizione calcia però male.

58' - Bell'inserimento di Simeon dalla destra e tiro immediato che Taho è bravissimo a respingere con i piedi.

54' - GOOOLLL!! PARI INTEEERR!! Iddrissou di testa schiaccia perfettamente saltando più in alto di tutti dopo un cross dalla sinistra di Marello, palla alle spalle di El Hani.

51' - Break dell'Inter con Vukoje che si porta avanti la palla e tira di sinistro, palla alta.

48' - Steur mette una palla bassa da destra, la difesa dell'Inter chiude in corner.

46' - Si torna in campo senza variazioni nelle due formazioni.

----------------------------------------------------------------

Termina con l'Ajax in vantaggio il primo tempo al De Toekomst grazie alla rete messa a segno da Unuvar al 41', che ha premiato un pressione che i Lancieri portavano avanti da diversi minuti. Partita in crescendo quella dei padroni di casa, che lasciano l'iniziativa del gioco all'Inter nella prima metà di gara, anche se va detto che la squadra di Carbone spinge sì di più, soprattutto sugli esterni con Zarate e Mosconi, ma crea pochi pericoli grazie anche alla difesa attenta olandese. Assalto Ajax invece nei minuti finali soprattutto con Unuvar che infine trova il gol con una bella imbucata che taglia fuori la difesa nerazzurra. Ajax che nel finale va anche vicino al raddoppio con Ouazane, para coi piedi Taho.

47' - Finisce qui il primo tempo, Ajax in vantaggio di un gol.

47' - Azione spettacolare dell'Ajax, colpo di tacco a smarcare Simeon che mette dentro per Ouazane, tiro a botta sicura respinta con i piedi da Taho.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Corner per i Lancieri, palla fuori dove Nash si coordina e calcia, alto.

41' - La pressione olandese porta infine al gol: bella imbucata di Steur per Unuvar, il più pericoloso dei suoi, che elude il fuorigioco nerazzurro e davanti a Taho mette dentro.

40' - Altra bella azione dell'Ajax che sta crescendo in questo finale: palla per Unuvar da sinistra, si gira e tira, fuori di poco.

40' - Medicato, può rientrare in campo il capitano nerazzurro.

37' - Resta a terra dolorante Cerpelletti dopo una botta allo stomaco, sanitari in campo.

36' - Insiste l'Ajax che ora sta attraversando un buon momento dopo aver sofferto a inizio partita, di testa Bouwman mette di poco alto.

35' - Bella palla in profondità per Unuvar che si gira e calcia bene sul primo palo, reattivo Taho a mettere in angolo.

33' - Corner guadagnato dall'Ajax.

30' - Ancora Ajax pericoloso dalla distanza, Taho alza in corner.

29' - Si fa vedere l'Ajax con Simeon che da destra converge col sinistro e va al tiro a giro, palla fuori.

21' - Dall'angolo stacca bene Iddrissou di testa, la difesa respinge.

20' - Bella azione di contropiede di Mosconi sulla destra, arriva fino in fondo poi il tentativo di cross viene ribattuto in corner.

15' - Fallo di Simeon su Mezmisi sull'out di sinistra, calcio di punizione nerazzurro. Calcia Zarate, spazza la difesa.

14' - Cross di Zarate dalla sinistra che attraversa tutta l'area, riprende dall'altra parte Ballo, nuovo cross dentro messo fuori dalla difesa.

11' - Nash strattonato in area, l'arbitro lascia correre nonostante qualche protesta di casa.

8' - Momento favorevole all'Ajax ora, la difesa chiude bene.

5' - Passaggio lungo per Iddrissou, diagonale fuori di poco.

1' - Fischio d'inizio all'Inter: si parte!

Antipasto di Champions League: tra pochi minuti le giovanili di Ajax e Inter si sfideranno al De Toekomst di Amsterdam per la prima giornata di Youth League. Di seguito le formazioni.

AJAX (4-3-3): El Hani, Frankel, Bouwman, Tilborg, Jetten; Verkuijl, Steur, Ouazane; Simeon, Unuvar, Nash.

A disp. Engel, Alvarez Perez, Beekman, Kasanwirjo, Romers, Ayyildiz, Abildgaard, Teuwsen, Acheampong.

All. Paul Nuijten.

INTER (4-3-3): Taho, Ballo, Nenna, Bovio, Marello; Vukoje, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, El Mahboubi Mezmizi.

A disp. Farronato, Mackiewicz, Conti, Williamson, La Torre, Moressa, Putsen, Humanes Gomez, Kukulis.

All. Benito Carbone.

Arbitro: Edgars Maļcevs (LVA)

Assistenti: Mārtiņš Svipsts (LVA) - Deniss Ševcenko (LVA)

Quarto ufficiale: Martijn Vos (NED)