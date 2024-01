Presente all'evento organizzato da Panini, l'ex calciatore cileno David Pizarro ha risposto sulla lotta scudetto, definendo l'Inter più accreditata della Juventus, ma non solo. L'ex interista è stato sollecitato dai giornalisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews a dire la sua anche sulle parole espresse da Arturo Vidal nei confronti dell'attuale attaccante di Inzaghi, il Niño Maravilla.

Sulle parole di Vidal su Sanchez:

"Secondo me lui ha fatto questa scelta anche perché l'Inter lo ha aspettato fino alla fine del mercato. Se dovrà cambiare o dovrà fare una scelta per cambiare la situazione attuale dovrà farla a fine campionato. Farlo oggi non sarebbe buono né per lui né per la Nazionale cilena e noi ci teniamo tanto alle sue prestazioni con la Roja. Il consiglio che posso dargli è quello di restare fino a fine campionato e poi deciderà dove andare".

Lotta scudetto tra Inter e Juve o il Milan può rientrare?

"Sicuramente sono Inter e Juventus quelle che stanno guidando il campionato però secondo me l’Inter è molto, molto più forte".

Come vede l’Italia all’Europeo?

"In prima persona spero che il percorso di Spalletti sia molto importante, poi si vedrà, anche perché è una Nazionale in costruzione e quindi vedremo il Torneo che farà".

Il più forte regista in Italia?

"Credo che per quanto fatto l’anno scorso siamo tutti d’accordo che sia Lobotka".

Più forte di Calhanoglu?

"Calhanoglu lo sta facendo adesso credo, mentre Lobotka l’ha fatto per vari anni. Magari lo diventerà come è stato per Brozovic".

