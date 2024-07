Dopo i due step delle visite mediche e l'arrivo dell'agente, Sergio Barila, Josep Martínez è arrivato in questi istanti in sede Inter di Viale della Liberazione, dove il quasi ex portiere del Genoa apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club meneghino. Di seguito il video dell'arrivo del giocatore girato dal nostro inviato.

