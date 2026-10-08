Roma da scudetto? Gasperini non si tira indietro e con onestà parla apertamente di obiettivo tricolore nella sua intervista al Corriere della Sera.

Non manca, ovviamente, un passaggio sul flop interista. A tal proposito, bisognerebbe chiarire un aspetto.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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