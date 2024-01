In giornata è stato svelato l'audio tra arbitro e VAR in occasione di Inter-Verona sul discusso contatto tra Bastoni e Duda, seguito poi dalla rete del definitivo 2-1 nerazzurro di Frattesi.

"Fischia, fischia, ma fischia santo cielo... ma porca troia", sono le prime parole del VAR Luigi Nasca dopo che il veronese è rimasto a terra a causa della spallata del difensore dell'Inter. È a quel punto che il direttore di gara Michael Fabbri dà la sua spiegazione a riguardo, soffermandosi sulla reazione di Duda che prima si butta a terra e poi, dopo aver osservato il proseguo dell'azione, si mette le mani sul volto: "Si alza, mi guarda e poi si rimette giù. Questa è furbizia!", commenta Fabbri.

È in quel momento che Nasca al VAR analizza possibili posizioni di fuorigioco e dà poi il suo ok: "Michael, gol regolare, gol regolare".

“Si è alzato mi ha guardato e poi si è buttato giù”



Spiace per Duda che voleva fare il furbo, e spiace per chi urlava allo scandalo su un fallo inesistente, bravo Fabbri a non cascarci! pic.twitter.com/GFHr9xignV