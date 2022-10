Nuovo stop in casa Inter, impegnata martedì sera a Monaco contro il Bayern per l'ultimo match della fase a gironi di Champions League. Come informa il club nerazzurro, Danilo D'Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore saranno rivalutate la prossima settimana: ergo, il numero 33 non sarà a disposizione per la trasferta di Monaco e per quella di Torino contro la Juventus.