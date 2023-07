Con Alexander Nubel ormai a un passo dallo Stoccarda in prestito, in attesa che Manuel Neuer torni al 100% in casa Bayern Monaco l'unico portiere affidabile in rosa è Yann Sommer, che però spinge con insistenza per trasferirsi all'Inter prima possibile. Una situazione portieri delicata per i bavaresi, e in tal senso il tecnico Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha detto la sua sui calciatori al centro di voci di mercato: "Siamo concentrati sui nostri giocatori che sono qui. Non siamo la prima squadra a fare cambiamenti.

Questa è la situazione con cui dobbiamo convivere, non ci pensiamo troppo spesso. Siamo qui per lavorare e superare i nostri limiti". Un dribbling non da poco che però conferma la possibilità di novità di mercato in questi giorni, che oltre a Sommer potrebbero riguardare anche Sadio Mané.