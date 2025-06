Alla fine, Walter Samuel ha deciso di declinare la proposta di diventare vice di Cristian Chivu all'Inter. La notizia arriva per bocca di Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, che alla vigilia della partita contro la Colombia ha toccato praticamente subito il tema legato alla possibile partenza di The Wall, suo assistente nella Seleccion: "Chivu, suo amico e compagno di squadra, ha chiamato per sapere se voleva unirsi a lui all'Inter, il club dove ha fatto carriera. Walter ha apprezzato la chiamata, l'Inter è il club dove ha vissuto gran parte della sua carriera; ma ha un impegno con noi. La dice lunga su di lui il fatto che abbia scelto di rimanere. Da parte mia, lo ringrazio perché è un segno di affetto e professionalità. La questione è chiusa".

Scaloni ha pertanto confermato che Samuel era effettivamente la scelta dello stesso nuovo tecnico nerazzurro per assumere l'incarico di viceallenatore, ma l'ex difensore nerazzurro e compagno di squadra del rumeno ha preferito non venire meno al suo legame con l'Albiceleste. La questione allenatore in seconda, in base a queste dichiarazioni, rimane pertanto aperta.

