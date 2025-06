Durante il programma 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Iachini ha parlato di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma dato come obiettivo caldo dell'Inter: "Ha esordito con me a 18 anni, intravedevo delle qualità importanti in prospettiva. Mi è capitato di far esordire Paulo Dybala, Mauro Icardi e posso dire che Bonny ha delle ottime qualità. Quando questi ragazzi fanno il salto devono avere una crescita e devono sentire la fiducia. Dipenderà molto dall’allenatore che avrà e dal fatto di doversi aspettare un ulteriore step", ha sottolineato Iachini.