Marco Giampaolo termina ufficialmente l'avventura al Lecce, come si legge nel comunicato emesso dalla società pugliese. "L'U.S Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali", scrive il club in una nota.

