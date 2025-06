Leoni per la difesa, Bonny per l'attacco, ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe trattando anche un terzo giocatore del Parma, seguendo evidentemente anche i consigli di Cristian Chivu che proprio in Emilia ha allenato con successo fino a pochi giorni fa.

Il terzo obiettivo di mercato sarebbe Mandela Keita, classe 2002, centrocampista centrale abile nelle due fasi. Non a caso, proprio il belga è stato uno degli uomini ai quali Chivu non ha mai rinunciato nella sua breve (ma intensa) avventura in gialloblu. "Con il romeno alla guida, il belga ha giocato tutti i minuti per 12 partite di fila nella fase calda della stagione, a parte la comparsa all’ultima contro l’Atalanta - sottolinea il quotidiano romano -. Chivu l’ha promosso titolare, credendo nella sua abilità e soprattutto desiderando (come da abitudine tattica) un mediano puro davanti alla difesa, in grado di metterci i muscoli e fare da filtro. Nell’organico interista al momento non c’è un elemento del genere ed è probabile che Chivu voglia espressamente colmare la lacuna per mettere in pratica il proprio calcio".