Sono quattro gli obiettivi di mercato messi nel mirino dall'Inter per l'estate, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Dopo aver ingaggiato Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri hanno obiettivi chiari in attacco (Hojlund e Bonny, ma senza dimenticare Raspadori qualora il Napoli dovesse affondare per Frattesi), ma oltre a due elementi nel reparto offensivo servirebbero un centrocampista con caratteristiche difensive e un difensore centrale giovane.

Si cercheranno di limare le cifre col Parma, che chiede 25 milioni per il francese, senza escludere la possibilità di inserire delle contropartite. Per il danese, invece, l'idea dell'Inter resta quella di un prestito con diritto di riscatto oppure l'obbligo condizionato, anche se il Manchester United preferirebbe la cessione a titolo definitivo.