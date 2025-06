C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter ed è quello di Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 in forza Valencia. A rivelarlo è Sky Sport. Mosquera, che nell'ultima stagione in Liga ha collezionato 37 presenze e un gol, è un difensore possente di piede destro e con una stazza importante di 191 centimetri.

Il nativo di Alicante ha un contratto che lo lega al Valencia fino al 30 giugno 2026 e, secondo Transfermarkt, la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Anche Milan, Napoli e Juventus hanno seguito a lungo il giocatore.

