Superando per 1-0 Porto Rico nel match disputatosi sabato, la Nazionale di calcio del Suriname mantiene il primo posto nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 e sogna la prima, storica partecipazione alla competizione. Suriboys che nella rincorsa a questo traguardo epocale contano su un tifoso d'eccezione: trattasi di Denzel Dumfries, l'esterno neerlandese dell'Inter originario del Paese caraibico da parte di madre.

Dumfries che ai microfoni del quotidiano Algemeen Dagblad si espone chiaramente a favore della loro qualificazione: "Sarebbe fantastico, molto bello. È un progetto molto bello, anche ora che ragazzi come Jean-Paul Boëtius vogliono giocare per il Suriname. Spero che si qualifichino, sarebbe fantastico. Il calcio surinamese è in grande crescita", dichiara Dumfries. Il selezionatore del Suriname è una vecchia leggenda dell'Ajax, l'ex portiere Stanley Menzo.