Non solo Bonny. Tra Inter e Parma i dialoghi proseguono in maniera fitta anche per Giovanni Leoni, il difensore individuato dai nerazzurri per rinforzare e ringiovanire la rosa.

Ed è chiaro che l'arrivo a Milano di Chivu abbia accelerato le operazioni, considerando l'alta stima del tecnico romeno per il centrale ex Samp. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, il d.s. Ausilio si sta cautelando battendo anche altre piste. Una inedita porta a Cristhian Mosquera, difensore spagnolo di origini colombiane classe 2004 del Valencia.

Mosquera ha un contratto in scadenza nel 2026 ma le trattative per il rinnovo si sono arenate. "L’Inter è scattata negli ultimi giorni. C’è chi è pronto a giurare che i nerazzurri abbiano già un principio di accordo per agganciare il giocatore a scadenza, tra un anno - si legge -. Da questa posizione di forza partirà inevitabilmente prima o poi la trattativa con il Valencia, che lo valuta 20 milioni di euro ma che non può tirare troppo la corda per non rischiare di perdere il giocatore a zero".

Ad ogni modo - secondo la rosea - in difesa serve anche un addio, a differenza dell'attacco dove Arnautovic e Correa hanno lasciato buchi. Occhio, quindi, alle offerte per Bisseck e alle valutazioni su Acerbi.