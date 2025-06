Piccola soddisfazione per il Monza, che dopo tre anni di Serie A lascia la massima serie. Il club brianzolo è infatti stato eletto come quello con il miglior campo da gioco del massimo campionato italiano. Lo comunica la stessa società biancorossa: "Il terreno di gioco dell’U-Power Stadium è stato eletto Most Valuable Field, miglior campo della Serie A Enilive della stagione sportiva 2024/25. I terreni di gioco di tutti i Club sono stati giudicati al termine di ogni partita con una classifica finale determinata dai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della Serie A".

Il premio è stato lanciato per la prima volta nella stagione 2021/22 e ha visto trionfare il campo da gioco della Dacia Arena di Udine nella sua prima edizione e quello del Gewiss Stadium di Bergamo nel 2022/23. Lo scorso anno fu invece l’Allianz Stadium di Torino a conquistare il primo posto in classifica.