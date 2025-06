Rodrigo Caetano, coordinatore esecutivo generale della nazionale maschile brasiliana, ha risposto alle critiche di Renan Lodi, che nei giorni scorsi aveva spiegato di meritare la chiamata nella Seleçao del neo ct Carlo Ancelotti più di Carlos Augusto sostenendo di avere numeri migliori dell'interista: "Ha potenziale per essere tra i convocati, infatti ha anche fatto parte della maxi-lista - la premessa a Sportv -. Renan Lodi è tra gli osservati. Penso che sia un suo diritto sognare o desiderare di essere qui, questo è legittimo. Forse ha sbagliato la forma perché dire che ha buoni numeri, che ha fatto una buona stagione, che se lo merita, è legittimo. Ma confrontarsi con chi è qui non è stata la scelta migliore. Ma ha tutto il diritto di puntare alla convocazione, deve giocare sempre di più e meglio in modo che l'allenatore, in una delle prossime occasioni, possa chiamarlo. Il fatto di non giocare nei tornei internazionali non significa che non lo osserviamo. Ho sentito dire spesso: 'No, ma non danno vera importanza alla Saudi Pro League'. Certo che le diamo importanza, Bento è qui, per esempio. Ma ci sono giocatori che sono sempre stati nei radar anche in campionati diversi da quelli principali".