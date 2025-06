Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 della nazionale italiana contro la Moldavia. Di seguito le sue parole: "Prossimo CT? Chi verrà, farà di tutto per portarci al Mondiale. Il mio futuro? Andiamo al Mondiale per Club, la priorità è il rinnovo con il PSG. Penso non ci saranno problemi, sto bene e siamo una grande squadra”.

Sempre Sky Sport spiega che ci sarà un incontro a Los Angeles tra l'agente Raiola e la dirigenza del PSG.