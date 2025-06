Nonostante il successo per 2-0, sono pessimi i voti della Gazzetta dello Sport per gli azzurri di Spalletti, alla sua ultima partita da c.t. della Nazionale. Male anche gli interisti in campo.

4,5 Bastoni - Il miglior contributo offensivo solo se ha campo libero, da centrale ha attimi di cedimento e Nicolaescu non ne approfitta per poco.

5 Frattesi - Più vicino a Retegui di Raspadori, partecipa al 2-0 ma manca il gol per colpa di Mudrac e della frenesia: poco killer, come quando tira addosso a Avram.

5,5 Dimarco - La rincorsa affannosa su Caimacov dice molto, mezzo perdono per una buona palla a Retegui e la lettura giusta quando dice no sulla linea a Dumbravanu.

5 Barella - Ancora da play, come nella ripresa a Oslo: la Moldova è meno chiusa e compatta, ma gioca fin troppo facile e trova pochi spunti illuminanti.