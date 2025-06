Continua a far discutere in Polonia la scelta del ct Michał Probierz di togliere la fascia di capitano dal braccio di Robert Lewandowski per allacciarla su quello dell'interista Piotr Zielinski. Una decisione che ha sollevato un polverone mediatico, soprattutto dopo che ieri sera il bomber del Barcellona ha fatto sapere di non voler giocare più per la sua rappresentativa fino a che il 52enne di Bytom siederà sulla panchina.

Da quel momento in avanti, sui media si sono susseguite le più svariate ricostruzioni, non rispondenti alla realtà, secondo quanto fatto sapere dalla Federcalcio polacca: "In relazione alle informazioni apparse sui media, secondo cui il consiglio della nazionale polacca avrebbe promosso il cambio del giocatore che ricopre il ruolo di capitano della nazionale, la Federcalcio polacca smentisce fermamente tali notizie. Non c'è stato alcun incontro tra l'allenatore e il consiglio della squadra e la decisione è stata presa esclusivamente dall'allenatore", il testo della nota.