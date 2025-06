Si limita a fare il minimo indispensabile l'Italia nella sera dell'ultima recita di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. A Reggio Emilia, la Nazionale batte 2-0 la Moldova ottenendo la prima vittoria nel suo girone di qualificazione ai Mondiali 2026, successo che però migliora relativamente la situazione in classifica. La Moldova fa la sua partita e ha anche un buon numero di occasioni, fa calare il gelo sul Mapei Stadium quando Nicolaescu supera Gigio Donnarumma ma la rete viene annullata per fuorigioco, ma deve arrendersi ai gol di Giacomo Raspadori nel primo tempo e di Andrea Cambiaso nella ripresa.

Sono partiti dal primo minuto gli interisti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi: l'esterno è stato sostituito dopo l'intervallo da Riccardo Orsolini, mentre gli altri due hanno giocato l'intero incontro. Secondo tempo in campo per Nicolò Barella che ha preso il posto di Samuele Ricci. Adesso, per l'Italia è il momento di voltare pagina con la nomina del nuovo CT.