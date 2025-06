Non solo Bonny. In casa Parma c'è anche un altro giocatore seguito con grande interesse dall'Inter: si tratta di Giovanni Leoni, esploso lo scorso anno in Emilia proprio grazie a Chivu.

Leoni è un profilo che piaceva ai nerazzurri già un anno fa, quando era ancora di proprietà della Samp. E adesso - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - il suo è un nome che è tornato di grande attualità anche grazie all'approdo in panchina del tecnico romeno. Secondo la rosea, il Parma lo valuta non meno di 20 milioni. I club trattano e i nerazzurri sembrano aver individuato proprio in lui l'elemento adeguato per rinforzare e ringiovanire la difesa.

Una difesa da svecchiare, con la posizione di Acerbi ancora in bilico. E senza dimenticare le offerte che certamente arriveranno dalla Premier per Bisseck...