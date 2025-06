Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi, il direttore sportivo degli Urawa Red Diamonds Satoshi Horinouchi ha presentato le prime due avversarie del club nipponico nel girone del Mondiale per Club: "Non posso dire nulla di specifico, e c'è ancora un po' di tempo, quindi dovremo elaborare i dettagli da qui. Ma il nostro primo avversario, il River Plate, è una squadra offensiva, ma è anche una squadra ben organizzata. Ha una lunga storia, quindi penso che sarà un avversario difficile, soprattutto perché sarà la nostra prima partita. Per quanto riguarda l'Inter, non c'è bisogno che io dica nulla su di loro perché sono una delle migliori squadre al mondo, e anche se il risultato nella finale di Champions League è stato sfortunato, credo che affronteranno il torneo con motivazioni rinnovate".

Quali obiettivi vi siete prefissati come club?

"Non credo ci sia una squadra che non punti a vincere quando partecipa a un torneo, e questo vale anche per gli Urawa Reds. Ma da una prospettiva più realistica, credo che la prima cosa che dobbiamo fare sia superare la fase a gironi. Inoltre, penso che sia importante ottenere un punto nella nostra prima partita contro il River Plate per raggiungere il nostro grande obiettivo".

Un gran numero di tifosi andrà negli Stati Uniti. Cosa vi aspettate da loro? E come volete che i giocatori motivino i tifosi e i sostenitori?

"So che molti tifosi dei Reds vengono, perché succede sempre. Il loro entusiasmo è davvero stimolante, come si è visto dopo la recente partita contro lo Yokohama FC, e ripensando alla storia passata siamo certi che combatteremo insieme a loro fino alla fine. Che possiate venire alla partita o meno, vogliamo lottare insieme a voi come un'unica squadra".