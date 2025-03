Il sindaco di Milano Beppe Sala ha offerto un breve aggiornamento sulla questione della vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: "Non è arrivato il documento dei club. Dovete chiedere a loro cosa stanno facendo, credo che stiano continuando a lavorare", le parole riportate da Calcio e Finanza. "Tenete conto che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi", ha concluso il primo cittadino milanese. In tal senso, il Corriere della Sera fa emergere un dettaglio non di poco conto: i comunicati stampa dei due club per la presentazione del documento di fattibilità erano già pronti per essere diffusi, ma le ore sono passate e niente è ancora stato annunciato. Sembrava fossero solo questioni procedurali relativi all'esame dei contratti, ma nella notte sembra nato un dissidio su come formulare una clausola, non marginale peraltro, tra i due soggetti in causa, i fondi Oaktree e RedBird: ovvero cosa succede se uno dei due club dovesse tirarsi indietro per qualsivoglia ragione.

Si legge sul quotidiano: "C'è chi preme per inserire una clausola che prevede che l'altro possa rimanere e concludere da solo l'operazione (opzione che sarebbe, è facile immaginarlo, molto più gradita anche all'amministrazione comunale che si sente garantita), e c'è chi invece non vuole prevederla: o tutti e due o nessuno, insomma. Da quando è arrivata Oaktree, l'Inter ha sposato in toto il progetto nuovo stadio a San Siro (in assenza di reali alternative), mentre RedBird era già a un certo stadio di avanzamento sul piano B: il progetto di stadio a San Donato (dove, secondo alcuni rumors, se dovesse andare in porto San Siro potrebbe essere trasferito il centro giovanile Vismara). A questo punto nulla è comunque compromesso, anzi lo scenario più probabile è che una quadra venga trovata".Difficile però prevedere ora i tempi, con Beppe Marotta e Paolo Scaroni che attendono notizie da New York.

