L'amara finale persa di misura contro il colosso Manchester City non cancella lo straordinario percorso dell'Inter in Champions League. Il club nerazzurro si trova ora all'ottavo posto nella classifica del Ranking per club, scavalcando ufficialmente la Roma e la Juventus (quest'ultimo fatto non si verificava dal 2014). Un sorpasso arrivato grazie al successo contro il Milan in semifinale di Champions.

"Sulla base di questa graduatoria, con un finale di stagione superiore a quello della Juventus, la Roma si presenterà nel 2023/24 con gli stessi punti dei bianconeri. Tutto dipendeva dalla conclusione della finale di Europa League contro il Siviglia, giustiziere proprio della Juventus. Mentre l’Inter, nonostante la sconfitta contro il Manchester City a Istanbul, ha un punto di vantaggio sulle altre due italiane", spiega Calcio e Finanza.

Ranking UEFA 2023/24, la classifica:

Manchester City – 120 punti

Bayern Monaco – 116 punti

Real Madrid – 102 punti

Chelsea – 96 punti

Liverpool – 94 punti

PSG – 93 punti

Manchester United – 85 punti

Inter – 81 punti

Roma – 80 punti

Juventus – 80 punti

Lipsia – 79 punti

