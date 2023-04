Una vittoria che mancava da tempo immemore in campionato, in termini assoluti e soprattutto in trasferta dove i nerazzurri non festeggiavano dal match di Cremona. L'Inter si toglie finalmente la ruggine di dosso e torna a brindare ai tre punti superando l'Empoli con un rotondo 3-0. Una vittoria frutto di una grande ripresa, dopo un primo tempo un po' piatto: è bastato che dopo tre giri di lancetta Romelu Lukaku trovasse lo spazio per infilare Samuele Perisan con un gran diagonale per spianare la strada verso un successo logico e meritato, con un Empoli che ci mette buona volontà ma non punge mai dalle parti di Samir Handanovic. Lukaku firma la doppietta al minuto 76, sfatando un tabù che durava dai tempi del Chelsea, chiude i conti Lautaro Martinez che sigilla il ritorno della LuLa confezionando un bel gol su assist del belga. Solo sorrisi per Inzaghi dopo questa giornata, una sensazione che almeno in Serie A sembrava tanto, tanto lontana...

IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-3

MARCATORE: 48', 76' Lukaku, 88' Lautaro Martinez

EMPOLI: 1 Perisan; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto (71' 26 Tonelli), 65 Parisi; 32 Haas (65' 5 Grassi), 18 Marin, 25 Bandinelli (71' 55 Vignato); 35 Baldanzi; 19 Caputo (80' 23 Destro), 28 Cambiaghi (65' 9 Satriano).

In panchina: 22 Ujkani, 40 Stubljar, 3 Cacace, 8 Henderson, 14 Pjaca, 20 Degli Innocenti, 30 Stojanovic, 91 Piccoli.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova (69' 2 Dumfries), 5 Gagliardini, 77 Brozovic (77' 23 Barella), 20 Calhanoglu (86' 14 Asllani), 8 Gosens (77' 32 Dimarco); 90 Lukaku, 11 Correa (69' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 9 Dzeko, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: C. Rossi - Di Gioia. Quarto uomo: Feliciani. VAR: Banti. Assistente VAR: Manganiello.

Note

Ammoniti: Parisi (E), Barella (I)

Corner: 4-4

Recupero: 1°T 2'. 2°T 4'.

94' - Altro colpo di testa di Destro, para Handanovic. E SU QUESTA AZIONE FINISCE LA PARTITA! L'INTER SI SBLOCCA BATTENDO L'EMPOLI 3-0!!

93' - Salta Satriano su punizione, colpo di testa fuori.

92' - Check chiuso, tutto nella norma. Si riprende.

91' - Quattro minuti di recupero. Tentativo di Baldanzi che finisce fuori. Ma c'è un check del VAR per un possibile mani in area interista e potenziale rigore.

IL GOL DI LAUTARO: Lukaku stavolta si toglie lo sfizio dell'assist, mettendo un bel pallone per Lautaro che approfitta del mancato intervento di Ismajli, prende la mira e fa fuoco bucando Perisan per la terza volta.

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

86' - Ultimi minuti per Asllani, fuori Calhanoglu.

85' - Ebuehi cade male dopo contatto con Lautaro Martinez, problemi alla spalla per lui.

82' - Punizione sprecata da Marin, Handanovic va a placare i bollenti spiriti di Barella.

81' - Giallo sciocco per Barella, per proteste a dir poco eccessive considerato risultato e situazione.

81' - Dumfries commette due falli nello spazio di pochi minuti. E non nasconde un po' di rabbia...

80' - Zanetti lancia Destro, fuori Caputo.

77' - Esce Brozovic, al suo posto Barella. In campo anche Dimarco per Gosens.

IL GOL DI LUKAKU: Palla recuperata dalla difesa e lanciata verso Calhanoglu bravo a imbeccare Lukaku. Il belga punta Ismajli e lascia partire un diagonale di pura potenza sul quale Perisan non può nulla.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!! ROMEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

74' - Baldanzi ancora pericoloso, si accentra e calcia a botta sicura: De Vrij mura col corpo. Sul ribaltamento, Lukaku sfiora la rete con un bel rasoterra.

71' - Esce Luperto, entra Tonelli nell'Empoli. In campo anche Vignato al posto di Bandinelli.

69' - Primi cambi anche per Inzaghi: fuori Correa e Bellanova, in campo Lautaro e Dumfries.

68' - De Vrij centra la traversa! Girata di testa dell'olandese, palla che finisce sulla parte alta del montante.

67' - Grande ripartenza dell'Inter scaturita da Correa, palla a Calhanoglu che impegna Perisan. Problemi muscolari per Bellanova.

65' - Primi cambi del match per l'Empoli: fuori Haas e Cambiaghi, in campo Grassi e Satriano.

63' - D'Ambrosio copre su cross da destra, Acerbi non evita il corner. Sugli sviluppi, Bandinelli prova di prima intenzione da lontano mandando alto.

62' - Cambio rimessa, la palla passa dall'Inter all'Empoli.

59' - Azione insistita dell'Empoli col solito Baldanzi, poi palla a Marin che controlla con un braccio.

56' - Acerbi imbecca Calhanoglu che prende la mira e calcia, palla alta.

55' - Prova la replica l'Empoli: conclusione di Cambiaghi da posizione favorevole, ma tiro alto.

54' - Altro duetto Lukaku-Bellanova, l'esterno si invola e mette in area dove Haas anticipa Gosens.

51' - Bellanova prova a mettere in mezzo, Parisi interviene e riesce anche a evitare il corner.

IL GOL DI LUKAKU: Nasce tutto da una giocata sull'asse con Brozovic, che trova l'uno-due col belga il quale in una frazione di secondo si gira e trova il diagonale che non lascia scampo a Perisan. Lukaku torna al gol su azione dopo otto mesi, e festeggia col gesto ormai famoso...

48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

47' - Bandinelli affossa Gagliardini, ma c'è vantaggio e Marinelli fa proseguire. Poi è Gosens che commette fallo su Ismajli.

46' - Parisi esce bene da una situazione complicata, poi Haas sbaglia il cross mandando la palla fuori.

13.34 - L'Empoli muove il primo pallone della ripresa: PARTITI!

13.31 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa. Zanetti catechizza Caputo prima dell'ingresso dell'Empoli.

48' pt - Si chiude il primo tempo: Empoli e Inter a riposo sullo 0-0

47' pt - Altro errore grossolano di Brozovic, Empoli che recupera palla.

46' pt - Buono spunto di Lukaku che allarga per Bellanova, cross che però finisce dritto su Perisan.

45' - Finale con l'Inter in pressione, Empoli schiacchiato. Due minuti di recupero.

43' - Lancio di Correa a servire Brozovic, il croato ci prova ma Perisan in uscita lo anticipa.

42' - Baldanzi fa ammattire la difesa interista, De Vrij riesce a spazzare mandando in fallo laterale.

39' - Correa ha un'ottima occasione per il vantaggio ma colpisce male prendendo la palla col petto e mandandola fuori.

38' - Gioco fermo, Marinelli deve fare un pit stop per cambiare l'auricolare.

34' - Punizione calciata da Calhanoglu, Perisan esce e blocca.

33' - Gioco ancora fermo, si scalda Darmian per precauzione.

32' - Parisi interviene malamente su D'Ambrosio che rotola a terra dolorante. Interviene lo staff medico, ammonito il terzino empolese.

30' - Ancora Gagliardini al tiro, conclusione che termina fuori ma non di molto.

29' - Brozovic prova l'appoggio per Lukaku, palla calibrata male che finisce a Perisan.

28' - Corner per l'Inter, che Calhanoglu spreca mandando fuori dall'altro lato.

26' - Fallo di Gagliardini su Marin, Marinelli invita alla calma.

23' - Bandinelli atterra Bellanova, punizione simil-corner per l'Inter.

22' - Crossa D'Ambrosio, Perisan esce male ma Lukaku non è lesto ad approfittarne.

20' - Replica l'Inter con Gagliardini dalla grande distanza, pallone alto.

19' - Cavalcata di Parisi sulla sinistra dopo errore di Lukaku, poi passaggio per Baldanzi che calcia di prima intenzione trovando Handanovic. Corsia destra dell'Inter completamente scoperta.

16' - Traversone di Calhanoglu invitante, ma né Correa né Gosens riescono ad arrivare sulla sfera.

14' - Aggancio clamoroso di Cambiaghi tra due difensori, Handanovic esce e riesce a mettere il corpo sulla conclusione dell'ex Pordenone.

13' - Haas prova il lancio per Baldanzi, palla troppo forte che finisce ad Handanovic.

11' - Protesta il Castellani per un tocco di mano di un difensore dell'Inter, anche qui Marinelli è vicino all'azione e fa cenno di proseguire. Giustamente, viste le distanze troppo ravvicinate e un precedente colpo sul ginocchio.

10' - Sbaglia il passaggio in orizzontale Brozovic, rimessa regalata all'Empoli.

8' - Calhanoglu suggerisce il passaggio a Correa e poi calcia dalla distanza, tiro strozzato che finisce fuori.

6' - Correa cade in area in un contrasto con Ebuehi, Marinelli guarda l'azione e dice che non è rigore.

4' - Scontro Ebuehi-Acerbi, i due si rialzano prontamente.

3' - L'Inter guadagna il primo corner del match. Sugli sviluppi, Brozovic arriva in corsa e calcia ma viene murato dalla difesa.

2' - Lukaku salta Luperto e mette in mezzo, palla raccolta da Bellanova il cui cross viene spazzato.

12.31 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.29 - Bandinelli e Handanovic davanti a Marinelli per il sorteggio.

12.27 - Squadre che entrano in campo per il pre-partita.

12.20 - Curiosità da bordocampo: Dario Baccin, vice ds nerazzurro, saluta Guglielmo Vicario, presente in panchina nonostante non sia della partita e dato come possibile obiettivo dell'Inter per il ruolo di portiere per il futuro. Con lui, anche Kristjan Asllani.

12.19 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti Empoli e Inter saranno in campo.

