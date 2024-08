Sconfitta brutta e pesante per l'Inter, che dopo il pareggio dell'esordio contro il Bologna cade in casa della Lazio. Quello di Formello per i nerazzurri è un ko beffa: la squadra di Zanchetta domina per gran parte della gara, ma alla fine esce con le ossa rotte e perde 3-2 dopo aver rimontato l'iniziale svantaggio. I padroni di casa passano dopo un quarto d'ora di gioco con l'unico tiro del prima parte di match: il destro tutt'altro che irresistibile di Balde beffa Calligaris, ma l'Inter è in controllo e alla fine riesce ad agganciare il pareggio prima del duplice fischio con al volée di Motta.

Nella ripresa è lo stesso Motta a guidare l'avvio sprint nerazzurro con il cross al bacio per il raddoppio di Berenbruch che completa la rimonta. L'Inter domina in lungo e in largo con il possesso, prova ad addormentare la gara e non affonda fino alla contro-rimonta guidata dei cambi di Sanderra: prima Ferrari regala l'assist a Serra, poi è d'Agostini a chiudere i giochi la girata che vale il definitivo 3-2. Una beffa amara per l'Inter, ferma ad un punto in classifica dopo due giornate.

RIVIVI IL LIVE

96' - Triplice fischio, finisce qui: la Lazio batte l'Inter 3-2.

95' - Banda ci prova con un sinistro a incrociare: Calligaris respinge in angolo.

91' - Giallo anche Topalovic.

90' - Concessi 5' di recupero.

88' - Ultimi cambi per le due squadre: nella Lazio Marinaj prende il posto di Di Tommaso, nell'Inter esce Bovo ed entra Zanchetta, figlio del tecnico della Primavera nerazzurra.

86' - D'Agostini si toglie la maglia per esultare e viene ammonito.

85' GOL DELLA LAZIO! Clamoroso ribaltone a Formello: Calligaris respinge una prima conclusione verso la porta, ma non può nulla sulla girata vincente di D'Agostini, altro neo entrato del match. Lazio-Inter 3-2.

82' - Zanchetta ricorre alla forze fresche dalla panchina con altri due cambi: Mosconi per De Pieri e Spinaccè per Lavelli.

80' - Proteste veementi della Lazio per una decisione di campo: ammonizione per il difensore Bordon e per Sanderra, ma spunta anche un rosso per un collaboratore dello staff tecnico biancoceleste.

77' - GOL DELLA LAZIO! I biancocelesti pareggiano con due dei neo entrati e con il secondo tiro in porta del match: Ferrari affonda sulla destra e mette un pallone teso dentro che Serra deve solo appoggiare in rete. Lazio-Inter 2-2.

75' - Nuovo tentativo per l'Inter: il destro di Lavelli è bloccato con facilità da Renzetti.

73' - Problema fisico per Bovo, che conquista la punizione e lascia per un pochi secondi il campo per essere assistito dallo staff medico.

72' - Fine della pausa, via agli ultimi 18' più recupero.

70' - Altro cooling break, il primo del secondo tempo: Lazio e Inter hanno tempo per dissetarsi e prendere fiato.

67' - Altri due cambi per la Lazio: dentro Gelli e D'Agostini, fuori Nazzaro e Sulejmani.

65' - L'Inter va vicina al tris: Berenbruch inventa con una palla geniale in verticale che De Pieri sciupa, spedendola sul fondo al volo di sinistro.

63' - Prima sostituzione anche per Zanchetta: esordio per Thiago Romano, Quieto lascia il campo.

60' - I primi cambi del match sono della Lazio: entrano Ferrari e Serra al posto di Milani e Cuzzarella.

57' - Topalovic resta a terra dopo uno scontro con Zazza che, rialzandosi, colpisce lo sloveno al petto mentre si rialza allargando il braccio. L'arbitro richiama alla calma e riparte con una palla a due.

54' - L'Inter è aggressiva e prova ad addormentare la partita con il possesso prolungato e il dominio territoriale, la Lazio fa fatica a conquistare il pallone.

47 ' - GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! BERENBRUCH! I nerazzurri partono con il piede sull'acceleratore e passano subito in vantaggio, completando la rimonta: il cross perfetto di Motta pesca l'inserimento di Berenbruch che, di testa, non lascia scampo a Renzetti. Lazio-Inter 1-2.

12.05 - Le squadre tornano in campo: via al secondo tempo!

Il primo tempo è di marchio nerazzurro, anche se termina in pareggio. L’Inter fa tanto possesso palla, la Lazio si affida alle ripartenze e alla fisicità sui calci da fermo: a passare in vantaggio sono i padroni di casa con un destro non irresistibile di Balde, mentre la squadra di Zanchetta tiene in mano la partita e prova a fare male soprattutto sulla corsia di destra (Berenbruch tra i più intraprendenti), dove ha origine l’1-1 di Motta: il laterale sinistro è bravo a chiudere sul secondo palo, trasformando in oro il cross al bacio di Aidoo.

47' - Il primo tempo termina qui: Lazio-Inter vanno al riposo sul risultato di 1-1.

45' - L'arbitro Burlando concede 2' di recupero.

38' - GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEERRRR! Aidoo pennella un bel cross dalla destra, Motta si fa trovare pronto sul secondo palo e conclude al volo di destro, beffando Renzetti. I nerazzurri trovano meritatamente il pareggio: Lazio-Inter 1-1.

37' - Balde ha il piede caldo e ci prova dalla lunga distanza: il collo esterno destro è potente ma termina sul fondo, Calligaris accompagna la traiettoria.

31' - La panchina della Lazio protesta per una decisione dell'arbitro: ammonito un collaboratore del tecnico Sanderra.

30' - L'Inter fa la partita con un grande possesso palla, ma fatica a costruire qualcosa di pericoloso.

27' - Pausa finita, si torna a giocare.

26' - Il gioco di ferma per il cooling break: Zanchetta ne approfitta per chiedere più cattiveria ai suoi.

25' - De Pieri scappa via sulla fascia, Munoz interviene in ritardo: il 10 della Lazio si guadagna un'ammonizione.

22' - Allarme rientrato: si riprede a giocare in una fase molto spezzettata del match.

20' - Scontro di gioco in mezzo al campo: Topalovic resta a terra dolorante e viene assistito dallo staff medico.

15' - GOL DELLA LAZIO! La squadra di Sanderra passa a sorpresa dopo un quarto d'ora di gioco con Balde: il 20 biancoceleste raccoglie palla fuori area e calcia sul secondo palo, con il rimbalzo finale che trae in inganno un non perfetto Calligaris. Lazio-Inter 1-0.

9' - Ancora Inter in avanti: Motta calcia di sinistro a giro, ma la traiettoria è larga e si spegne sul fondo.

6' - Topalovic prova il destro da fuori: palla alta.

3' - Prima grande occasione per l'Inter: Berenbruch rimette in mezzo una palla pericolosa, ma la deviazione ravvicinata di Lavelli trova la pronta risposta di Renzetti.

11.01 - Partiti!

10.58 - Le squadre entrano in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): 22 Renzetti; 24 Zazza, 6 Petta, 5 Bordon, 78 Milani; 8 Di Tommaso, 4 Nazzaro, 10 Munoz; 11 Cuzzarella, 19 Sulejmani, 20 Balde.

A disposizione: 1 Bosi, 12 Cipriani, 2 Ferrari, 7 Gelli, 9 D'Agostini, 13 Bordoni, 16 Ercoli, 17 Serra, 21 Bigotti, 23 Pinelli, 25 Marinaj

Allenatore: Stefano Sanderra

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 6 Maye, 8 Zarate, 11 Spinaccè, 16 Venturini, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 27 Pinotti, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Francesco Burlando

Assistenti: Lisi - Romano

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!