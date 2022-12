Arriva ai microfoni di Sky Sport Steven Zhang, presidente dell'Inter, che interviene nel corso della cena natalizia del club nerazzurro spiegando le idee per l'anno che verrà: "Per la prima volta dopo tre anni possiamo essere qui. Sono tutti eccitati, approfitto per augurare Buon Natale a tutti". Poco dopo, arrivano intorno al presidente Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Prende la parola il primo: "Prometto ai tifosi che faremo di tutto per rialzare la stagione e per vincere, auguri a tutti", con la conferma convinta dei due compagni e l'annuncio di Zhang: "Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023, questo è l'obiettivo del club in ogni stagione. Lo abbiamo fatto negli anni scorsi, non c'è dubbio su questo anche per i tifosi".