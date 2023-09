L'Inter si gode Marcus Thuram, altro colpo nel mercato dei parametri zero operato dal club nerazzurro in questo mercato estivo. Dove la dirigenza nerazzurra ha dovuto superare una concorrenza ricca ed agguerrita, riuscendo a spuntarla in primo luogo grazie alla volontà del giocatore, come spiegato anche dal diretto interessato, ma anche grazie ad alcune circostanze collaterali. La prima, riporta il sito Relevo, è legata al no al Paris Saint-Germain: l'ex Borussia Moenchengladbach avrebbe detto sì ai campioni di Francia solo nel caso in cui Julian Nagelsmann fosse diventato il nuovo allenatore dei parigini, ma con l'arrivo di Luis Enrique le priorità sono cambiate e il giocatore ha detto no.

L'Inter è riuscita poi a spuntarla sul Milan grazie ad una mossa strategica anche nel tempismo: nel giorno in cui i rossoneri aspettavano il sì definitivo dell'attaccante francese, l'Inter ha completato la cessione di Edin Dzeko al Fenerbahçe; partito il bosniaco, in Viale della Liberazione è arrivata la disponibilità finanziaria per convincere Tikus a mantenere la parola data due anni fa, offrendo uno stipendio più alto.

