Pizzicato fuori dai campi di allenamento dell'Anderlecht da un tifoso nerazzurro, l'ex attaccante dell'Inter, protagonista delle ultime vicende di mercato, Romelu Lukaku si lascia scappare qualche commento in merito all'eventuale trasferimento alla Juventus. "Se firmi con i bianconeri non dire mai ‘forza Juve’" è stato incalzato Big Rom, richiesta alla quale il belga replica prontamente: "No, no mai" con tanto di sorriso sulle labbra prima di aggiungere un po' più seriamente: "Non credo l’affare si farà".

