Una chiusura di fase campionato di Champions League che più bella non si può, ma che non permette all'Inter di arrivare tra le prime otto della classifica finale. I nerazzurri sbancano il Signal Iduna Park superando per 2-0 il Borussia Dortmund, portando a casa una gara tatticamente accorta, dove i ragazzi di Cristian Chivu rischiano il giusto ma senza mai dare l'impressione di subire troppo le offensive giallonere. Anzi, sono bravi a mettere a nudo i loro difetti in fase difensiva e da questa bravura nascono le due reti: la punizione di Federico Dimarco, guadagnata da un'accelerazione di Henrikh Mkhitaryan, che spacca il match a otto minuti dal novantesimo. E il gol della staffa ad opera di Andy Diouf, entrato solo pochi minuti prima, che ubriaca la retroguardia avversaria e inventa un tiro beffardo che si infila alle spalle di Kobel. Ultimo atto da applausi, ma a febbraio ci sarà il barrage contro una tra Bodo/Glimt e Benfica.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2

MARCATORI: 81' Dimarco, 94' Diouf

BORUSSIA DORTMUND: 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané (89' 2 Yan Couto); 26 Ryerson (82' 17 Chukwuemeka), 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva (82' 10 Brandt); 9 Guirassy (68' 27 Adeyemi).

In panchina: 31 Ostrzinski, 33 Meyer.

Allenatore: Niko Kovac.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic (88' 95 Bastoni), 7 Zielinski (74' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan (88' 17 Diouf), 32 Dimarco; 14 Bonny (57' 94 Esposito), 9 Thuram (88' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: I. Kovacs (ROU). Assistenti: Marica - Tunyogi. Quarto ufficiale: S. Kovacs. VAR: Dieperink (NED). Assistente VAR: Kwiatkowski.

Note

Ammoniti: Akanji (I), Bensebaini (B), Acerbi (I)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA KOVACS, RIEN NE VA PLUS AL SIGNAL IDUNA PARK!!! L'INTER BATTE IL BORUSSIA DORTMUND 2-0 E ORA ATTENDE DI CAPIRE IL SUO DESTINO.

96' - Tempo di recupero scaduto, ma il Borussia batte un corner.

IL GOL DI DIOUF: Scelleratezza di Adeyemi che innesca la ripartenza dell'Inter. La palla arriva al francese che si divincola tra tre difensori, sembra perdere l'attimo ma poi trova la conclusione che complice una deviazione finisce lemme lemme alle spalle di Kobel.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUFFFFFFFFF!!

92' - Beier bisticcia col pallone e regala rimessa all'Inter. Ammonizione per Acerbi.

91' - Cinque minuti di recupero. Esposito guadagna un'ottima punizione a metà campo.

90' - Prova Lautaro a partire in allungo, ma lancia troppo in avanti il pallone.

89' - Kovac esaurisce la panchina: fuori Mané, dentro Yan Couto.

88' - Mentre Mané resta a terra, arrivano i cambi di Chivu: fuori Mkhitaryan, Sucic e Thuram per Diouf, Bastoni e Lautaro.

86' - Chivu pronto a far entrare Lautaro e Bastoni insieme a Diouf.

84' - Check del VAR in corso per un contrasto Sucic-Adeyemi in area nerazzurra. Dopo qualche istante, Kovacs fa proseguire.

81' - Doppio cambio nel BVB: fuori Ryerson e Fabio Silva per Brandt e Chukwuemeka.

IL GOL DI DIMARCO: Una parabola perfetta su punizione di Dimarco, che non lascia scampo a Kobel.

81' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

79' - Discesa libera di Mkhitaryan, che guadagna fallo in una posizione molto interessante.

78' - Azione in verticale dell'Inter che si tramuta in una doppia chance: sulla prima Pio Esposito è chiuso in extremis, sulla seconda Kobel dice no a Frattesi.

77' - Provano a farsi sentire i quasi 3mila interisti presenti.

76' - Acerbi prova il tiro al volo sull'assist di Dimarco, Mane devia in corner.

75' - Subito Frattesi viene travolto dalla valanga Bensebaini, che viene colpito alla testa dal giocatore nerazzurro e viene anche ammonito.

74' - Dentro Frattesi, fuori Zielinski nell'Inter.

73' - Thuram di testa anticipa Mane colpendo di testa, palla debole che Kobel blocca.

71' - Adeyemi si trova davanti a Sommer ma non riesce a controllare il pallone, Sommer riesce a mettere una pezza in uscita.

68' - Finisce la gara di Guirassy nel Borussia Dortmund, dentro Adeyemi.

67' - Bisseck sbaglia il lancio per Mkhitaryan, palla che finisce dritta tra i piedi di Kobel.

65' - Esposito controlla e mette in mezzo, servendo però Kobel.

63' - Tutti ad abbracciare Bensebaini, che toglie palla a Pio Esposito lanciato da Sucic davanti a Kobel. Schlotterbeck, però, è determinante col tocco a sporcare il pallone.

63' - Luis Henrique mette in mezzo un pallone liftato col sinistro, Pio Esposito manca l'impatto con la sfera che termina fuori.

61' - Ancora Bisseck riesce a chiudere la strada a Ryerson che si era avventurato in area.

60' - Crossaccio da dimenticare di Dimarco, palla che si impenna e finisce sugli spalti.

57' - Chivu getta nella mischia Pio Esposito, richiamando Bonny.

56' - Intervento duro di Akanji su Bensebaini, giallo per il nazionale elvetico.

55' - Sbaglia Mkhitaryan, Schlotterbeck anticipa e si proietta in avanti ma viene fermato da Bisseck.

55' - Ryerson si lascia sfuggire un pallone che finisce in fallo laterale.

54' - Thuram prova a farsi largo tra due difensori ma viene fermato.

52' - Punizione gettata letteralmente alle ortiche da Bensebaini, che chiede scusa a tutti.

50' - Thuram svetta di testa nella propria area, il suo pallone arriva a Beier che calcia subito trovando una deviazione. Palla bloccata da Sommer.

49' - Schlotterbeck sembra aver superato il problema e rientra in campo.

48' - Attenzione, si ferma Schlotterbeck. Il difensore è caduto male inciampando sul pallone. E Kovac non ha centrali di ruolo in panchina.

47' - Primi minuti di grande pressione dei padroni di casa, Fabio Silva conclude una lunghissima azione calciando a lato.

46' - Borussia che parte con aggressività, Bisseck compie due chiusure importanti.

-----

22.03 - Il Borussia Dortmund batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Borussia Dortmund e Inter chiudono a reti bianche un primo tempo dove le due squadre hanno provato a creare qualche spunto interessante ma dove mai si è annusata la vera sensazione di pericolo, da una parte come dall'altra. Il tiro sbucciato da Guirassy davanti a Sommer dopo pochi minuti è l'unica, vera occasione degna di tale nome, poi tante iniziative che però producono poco impegno per i due portieri. Inter spesso imprecisa in fase offensiva.

------

45' + 2 - Kovacs fischia la fine del primo tempo: Borussia Dortmund e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' + 1 - Luis Henrique ci prova, tiro velleitario che finisce nelle grinfie del muro giallo.

45' + 1 - Inizia il minuto di recupero.

45' - Lancio interessante per Sucic che però non arriva sul pallone.

45' - Inter che congela un po' il pallone aspettando la fine del primo tempo. Il Borussia però recupera per perdere palla poco dopo.

42' - Luis Henrique guadagna il fondo e crossa, Bonny schiaccia di testa con Kobel che riesce a bloccare con una lieve difficoltà.

41' - Punizione di Ryerson, arriva di testa Fabio Silva mandando però nettamente fuori.

40' - Brutto fallo di Bisseck su Beier, altro pericolo da calcio piazzato per il BVB.

38' - Crossa Ryerson, Sommer reclama il pallone e lo blocca. Torna in campo Acerbi con la mano destra fasciata.

36' - Problemi per Acerbi, che ha rimediato un pestone alla mano. Il difensore si arrabbia, poi deve ricorrere ai soccorsi.

35' - Luis Henrique prova a servire Bonny in mezzo, un cross che si tramuta in un potenziale tiro che rischia di sorprendere Kobel scavalcando di poco la traversa.

34' - Mané a terra, gioco fermo. Il difensore si rialza dopo pochi istanti.

33' - Azione del Borussia dove Luis Henrique si muove bene intercettando la sfera per poi spazzarla via.

31' - Beier fa sentire il fiato sul collo a Sommer, che rilancia male su Dimarco mandando fuori.

29' - Gran lancio di Thuram per Bisseck che trova un ennesimo varco nelle maglie giallonere, al momento clou però il 31 nerazzurro si impasta con i difensori.

27' - Forse c'è qualche problema per Kobel, che pare lamentare un fastidio alla gamba.

26' - Il noto sinistro letale di Dimarco genera un tiraccio di prima intenzione che finisce direttamente sul fondo dopo il cross di Mkhitaryan.

25' - Bisseck lancia Mkhitaryan che mette in mezzo per Thuram, anticipato però in maniera troppo semplice. Un po' disorientato al momento il francese.

23' - Intervento falloso di Thuram su Schlotterbeck, punizione potenzialmente pericolosa per i tedeschi.

21' - Pressing del Borussia che ubriaca i difensori dell'Inter, Bisseck regala un fallo laterale servendo male Dimarco.

20' - Contrasto irregolare di Thuram che concede punizione al Dortmund.

16' - Bisseck si lancia in avanti, entra in area con grande forza poi prima sbaglia il tiro facendo rimpallare la palla su Emre Can, poi ha una seconda opportunità con la quale però non inquadra la porta.

15' - Altro errore di Mkhitaryan che calibra male il lancio per Bonny.

14' - Buon contropiede Inter con Thuram che porta palla, tenta il dribbling poi viene murato ma il pallone arriva su Bonny che appoggia a Dimarco. Il suo tiro è però controllato da Kobel.

13' - Palla rubata dal Borussia con Schlotterbeck, tentativo di assist per Guirassy che però viene intercettato.

11' - Guirassy si divora il gol del vantaggio! Tenuto in gioco dalla difesa nerazzurra sull'assist di Ryerson sugli sviluppi del corner, il maliano si trova a tu per tu con Sommer ma sbuccia malamente la conclusione consentendo a Sommer di sventare la minaccia.

10' - Fabio Silva dialoga con Guirassy poi calcia dal limite dell'area, deviazione e primo corner della gara.

9' - Palla che balla dentro l'area dell'Inter tra un colpo di testa e l'altro, la difesa riesce poi a spazzare.

8' - Bonny regala inavvertitamente palla al Borussia, bravo Akanji a intervenire sul cross di Ryerson.

6' - Bonny prova a sfondare approfittando del blocco di Thuram su Emre Can, che Kovacs giudca però falloso.

5' - La difesa anticipa un lancio di Bensebaini, ma Kovacs interviene per un fallo di Zielinski.

4' - Mkhitaryan prova a lanciare Thuram ma il pallone non è perfetto, recupera la difesa tedesca.

3' - Fallo di Beier su Bisseck, punizione per l'Inter.

-----

21.00 - L'Inter batte il calcio d'inizio: PARTITI!

20.58 - Emre Can e Dimarco davanti all'arbitro Kovacs per il sorteggio.

20.56 - Borussia Dortmund e Inter guadagnano il centro del campo.

20.55 - Le due squadre sono pronte a entrare in campo. E il muro giallo è già bello caldo...

20.47 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio al Signal Iduna Park.

-----