L'Inter ha deciso di puntare forte su Petar Sucic e non vede l'ora di accoglierlo nel mese di giugno, quando entrerà a far parte della rosa nerazzurra che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Non sono previste altre opzioni rispetto a questo progetto sportivo cucito su misura dai nerazzurri per il centrocampista della Dinamo Zagabria in tempi non sospetti, come puntualizzato dal suo agente Ashat Idrizović al portale russo RB Sport: "Petar ha già firmato un contratto con l'Inter e si unirà alla squadra all'inizio di giugno. Un prestito allo Zenit o allo Spartak? L'Inter lo vuole e lo sta aspettando, vogliono inserirlo nel gruppo, quindi una cessione a titolo temporaneo è improbabile", ha assicurato il procuratore. Prima di chiarire che il suo assistito non tirerà indietro la gamba per evitare infortuni nelle prossime partite con i Modri prima del suo approdo a Milano: "Sucic è un professionista, come pensi che si prenda cura di se stesso? E' appena tornato in campo dopo l'infortunio e darà il 100% in ogni partita".

