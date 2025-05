L'inchiesta penale della Procura di Milano sugli ultras di Inter e Milan è ancora in corso, ma l'indagine sportiva si è già chiusa con tanti patteggiamenti, due squalifiche - quelle di una giornata di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu (da scontare oggi) -, diverse inibizioni (a partire dagli SLO) e molte multe (comprese quelle nei confronti dei due club). Nel dettaglio le sanzioni sono state: una giornata di squalifica per Calhanoglu (più 30 mila euro di multa) e Inzaghi (più 15 mila euro); 70 mila euro di ammenda all’Inter (responsabilità oggettiva su cinque posizioni) e 30 mila al Milan (due posizioni); 14.500 euro per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti; 14.500 euro e 30 giorni di inibizione per Claudio Sala (responsabile sicurezza Inter) e Massimiliano Silva (SLO nerazzurro), 30 giorni di inibizione e 13 mila euro per Fabio Pansa (SLO del Milan).

La Gazzetta dello Sport fornisce un'importante precisazione sul perché dell'assenza di sanzioni nei confronti del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta che, "interrogato da Chiné, ha confermato di aver incontrato i vertici ultras nel 2022 per motivi di ordine pubblico, ma anche dimostrato di aver avvisato in anticipo sia la Procura Figc sia la Digos di Milano. Nell’accordo - prosegue la rosea - si nota anche che Zanetti è l’unico a non aver ricevuto uno stop: la Procura ha ritenuto giusto procedere solo con una sanzione pecuniaria perché nell’interrogatorio il vicepresidente ha dimostrato di aver avuto rapporti con i capotifosi solo in quanto gestore di tre ristoranti milanesi, in cui si è limitato a fare qualche video per i bambini e firmare maglie senza mai ricevere alcuna richiesta dagli ultras, come invece è avvenuto per gli altri sanzionati".

Per quanto riguarda l'indagine sui biglietti della finale di Champions League 2023 tra Inter e Manchester City a Istanbul, Chiné ha rilevato che il club nerazzurro, "pur avendo favorito l’accesso ai tagliandi con un aumento di numero, non abbia dato alcun supporto economico, diretto o indiretto, ai gruppi organizzati (comportamento vietato sempre dall’art. 25 del Codice). I sostenitori nerazzurri si sono infatti regolarmente rivolti al sito Uefa acquistando i biglietti a prezzo di mercato (70 euro)".

