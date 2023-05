"Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo". Intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, Albert Botines, agente di André Onana, dribbla così le insistenti voci di mercato legate al portiere dell'Inter. Con cui, almeno per il momento, non si parla ancora di prolungamento: "Con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto ed ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. E’ molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia".

Botines racconta poi il momento dello sbarco a Milano: "Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di Onana. Quando è stata ufficializzata la squalifica, Ausilio ha ribadito la sua volontà di portarlo all’Inter. Da allora ha deciso di andare all’Inter a prescindere nonostante tante altre offerte arrivate".

Chiosa sul rapporto tra il camerunese e Simone Inzaghi: "Inzaghi piace molto ad Onana, è una gran bella persona che ha continui colloqui con i calciatori. Ha accettato per questo inizialmente il ruolo di secondo, ha un ottimo rapporto anche con Handanovic".

