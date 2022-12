Tra i papabili profili che l’Inter avrebbe individuato per rafforzare la difesa, seconda la Gazzetta dello Sport , ci sarebbe anche quello di Piero Hincapié . Per conoscere meglio chi sia e capire cosa ci sia di vero FcInterNews ha intervistato Manuel Sierra , l’agente del giovane ecuadoregno: “È un giocatore rapido, aggressivo, vincente, che sa uscire palla al piede e trasmette sicurezza in difesa”.

Si parla molto bene di lui, come una futura stella del calcio mondiale. Dove vuole arrivare il ragazzo?

“Il più in alto possibile come tutti i calciatori catalogati in questa categoria, con la sua nazionale e nella propria carriera con le squadre di club”.

Quanto può chiedere il Bayer Leverkusen per venderlo? Quale può essere il suo valore?

“Non lo sappiamo ancora, è uno dei calciatori più importanti della squadra. Chiederanno quello che reputeranno necessario. Io però non ho ancora parlato del tema con loro”.

Si dice che l’Inter sia interessata. Lei ha parlato con i nerazzurri?

“La verità è che nessuno mi ha chiamato per discuterne”.

Firmare per i nerazzurri sarebbe una buona opzione per il ragazzo?

“L’Inter è un grandissimo club, mai dire mai, è chiaro che sarebbe una soluzione interessante”.