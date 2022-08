Fallisce il tentativo di rivalsa di Simone Inzaghi all'Olimpico. In casa della Lazio, l'Inter ottiene lo stesso risultato dello scorso anno, perde 3-1 e incassa il primo ko della stagione dopo una prestazione da rivedere. Di seguito l'analisi del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "In determinate partite come questa, con un avversario di assoluto valore che sappiamo può battere chiunque, una squadra come la nostra dopo l’1-1 doveva tenere meglio il campo. Non si può andare a riposo sotto di 1-0 perché avevamo tenuto bene il campo, avevamo preso la ripartenza di Immobile, poi il secondo è un Euro-gol di Luis Alberto leggermente deviato da Barella, il terzo è una ripartenza... Pedro ha fatto una grandissima giocata individuale, ma il primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo”.

Ci può dare un commento sul gol di Luis Alberto?

"È stato bravissimo. È un campione, ha nelle corde questi gol e queste giocate. Da lui ci si può aspettare queste cose, gli auguro di fare gol in tutte le partite per il bene che gli voglio bene e per quanto mi ha dato qui a Roma, poi chiaramente avrei preferito avesse aspettato un’altra domenica per fare questo gol".