Dopo la tappa davanti alle telecamere di Mediaset, Simone Inzaghi prende posto nella sala conferenze di San Siro per spiegare i motivi dell'eliminazione dalla Coppa Italia della sua Inter per mano del Bologna con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

Ha parlato con Lautaro dopo l'infortunio? Interverrete a gennaio sul mercato?

"Ha un affaticamento che sembra sotto controllo, vedremo le prossime ore. Giocando tra meno di tre giorni sarà da valutare, penso che per sabato cercheremo di recuperare Sanchez e valuteremo lui".

Che valutazione hai dato alla serata?

"Dispiace perché siamo i detentori del titolo da due anni. Avremmo meritato la qualificazione nei 90', posso rimproverare l'ultimo quarto d'ora dove ci siamo allungati. Questo è il calcio, non siamo contenti, ma per quanto riguarda la prestazione sono soddisfatto".

Il piano partita era di vincerla entro il 90', ma avete sbagliato tanti gol... Come stanno Acerbi e Darmian?

"Grandissimo rimpianto, il dispiacere è doppio perché abbiamo concesso un tiro in porta nei primi 90'. Ci servirà da lezione, dovremo essere bravi ad analizzare i minuti dal 105 al 120. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tantissimo, come Acerbi e Darmian. Ora spiace, ma è giusto lasciarci l'eliminazione da parte. Fortunatamente si torna in campo subito".

Il tacco di Zirkzee come lo valuti?

"Sul primo gol l'abbiamo battezzata fuori tutta... E' stato bravo lui a metterla in mezzo di tacco. Sul secondo gol dovevamo essere più bravi. Qalche errore alla fine l'abbiamo commesso, prima eravamo stati pressochè perfetti".

Avrà ripercussioni questo stop?

"Anche nelle sconfitte bisogna crescere, siamo incazzati neri tutti. La Copppa Italia ci ha dato tanto negli scorsi anni, la sconfitta è immeritata ma ci servirà da lezione".

