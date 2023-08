Dopo il triplice fischio dell'Unipol Domus, Simone Inzaghi si presenta in sala stampa per un'analisi a caldo della vittoriosa trasferta nerazzurra in Sardegna. FcInterNews.it, sul posto con il proprio inviato, vi riporta le parole rilasciate dall'allenatore dell'Inter subito dopo il 2-0 rifilato al Cagliari.

Sembra un'Inter più dentro la partita per tutti i 90'. È un'impressione?

"Abbiamo fatto due grandi gare. Avevo chiesto ai ragazzi di approcciare bene la gara, giocavamo contro una neo promossa in uno stadio che ti trascina, ma abbiamo impattatto bene il match e fatto due gol. Nel secondo abbiamo gestito senza soffrire più di tanto. Sono contento per come lavorano i ragazzi quotidianamente".

Per Mkhitaryan è solo una botta?

"Sì, sembrerebbe solo una botta".

Thuram gli dà qualcosa di diverso o di uguale rispetto a Dzeko?

"Sono di età diversa, Dzeko con noi ha fatto due anni straordinari. Stasera gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una grande gara. È arrivato da 40 giorni qui ma sembra che giochi con noi da più tempo. Per quanto mi riguarda sono comunque più importanti i risultati di squadra".

Due vittorie senza subire gol con il mercato aperto. Era il meglio che si poteva augurare?

"Sì, avevamo due gare non semplici, erano due squadre allenate bene. La squadra è stata brava, le ha preparate bene, sono andati bene anche i subentrati. Dobbiamo continuare così, ora prima della sosta abbiamo un'altra gara impegnativa con la Fiorentina".

Il confronto con Ranieri come l'ha vissuto?

"Gli ho fatto i complimenti, per lui parla la sua carriera. Ha cambiato modulo un paio di volte a gara in corso per cambiare l'inerzia della gara. L'anno scorso ha fatto un qualcosa di speciale a riportare il Cagliari in Serie A".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!