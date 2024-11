Sentiva puzza di bruciato Simone Inzaghi e faceva bene, ma per sua fortuna il VAR azzera la beffa del gol del Venezia di Sverko e così la sua Inter, tra tanto gioco e tanti errori, porta a casa tre punti d’oro avvicinandosi al Napoli a sette giorni dal big match. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN.

Più contento della vittoria o ti spaventano più fattori come la superficialità sotto porta?

“Chiaramente dovevamo essere più cinici, però ho fatto i complimenti alla squadra anche a fine primo tempo dove abbiamo sbagliato gol importanti come con Mkhitaryan e Thuram. Lì la partita sarebbe stata più facile. A inizio ripresa il Venezia nel primo quarto d’ora, anche grazie ai cambi, ci ha fatto perdere le distanze concedendo l’occasione dove è stato bravo Sommer. Dopo il vantaggio il grande neo è non aver chiuso la gara. In Serie A le partite rimangono sempre in bilico, sull’ultima azione ci sono fallo di mano e spinta su Bisseck. Ma bisogna essere più cinici, con sette di recupero non puoi essere avanti solo 1-0. Onore comunque al Venezia”.

Nella settimana del gioco a nascondino con le formazioni, chi è la più forte?

“Sono squadre tutte forti, con parecchi investimenti per rinforzarle. Ma ci siamo rinforzati anche noi con giocatori importanti che ci daranno una grande mano. Sarà un campionato equilibrato, siamo tutte lì in 4-5 punti e queste partite possono fare la differenza. Devi arrivarci bene, con le rotazioni a posto. Ci mancano le sfide con Arsenal e Napoli, abbiamo avuto qualche problemino ma abbiamo recuperato Calhanoglu e ci resta fuori solo Carlos Augusto. Mi fa piacere perché avrò bisogno di tutti”.

La sfida col Napoli segnerà la svolta del campionato?

“No, sarà una partita importante ma mercoledì giocheremo contro una delle squadre più forti d’Europa. Dovremo organizzare una grande partita perché giocheremo contro una squadra di grandissime qualità, il mio pensiero è solo all’Arsenal”.

