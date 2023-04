Oltre 75.300 spettatori sugli spalti e incasso di quasi 8 milioni di euro: questo è il dato aggiornato del botteghino di domani, quando a San Siro l'Inter ospiterà il Benfica per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a frantumare il record di introiti fissato in occasione della partita contro il Barcellona dell'11 dicembre 2019 con 7.889.495 euro. E non sarà che il primo di un filotto di tre sold out già messi in agenda: dopo il Benfica, non c'è più un biglietto in circolazione per i match contro la Juventus in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. L'Inter in Serie A finora ha finora una media superiore a 72.500 spettatori a incontro, anche nonostante le ultime deludenti prove offerte dalla squadra di Simone Inzaghi.