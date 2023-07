Marcelo Brozovic è stato a lungo un obiettivo del Barcellona, anche su esplicita richiesta di Xavi Hernandez, che ha chiesto più volte l'innesto di un regista nella formazione blaugrana. In un'intervista fiume concessa al quotidiano La Vanguardia, però, il presidente del club catalano Joan Laporta spiega quali sono state le motivazioni che hanno portato a desistere: "Xavi capisce la situazione del club. Vorrebbe rinforzare il centrocampo, ma sa che alcune opzioni sono impraticabili e sbaglieremmo, perché andremmo a limitare lo sviluppo della nostra cantera. Abbiamo Marc Casadó, Pau Prim, Gerard Hernández o Marc Bernal. Prima bisogna guardare a casa nostra", sostiene il numero uno dei Culé.

Laporta annuncia anche che diversi giocatori sono al centro di proposte di acquisto: "Ci sono offerte per Christensen, per Pedri, per Gavi, per Araújo, per Ter Stegen, per Ansu, per Raphinha, per Balde. Ma non siamo un club che vende. Il futuro di Franck Kessie? Non lo so, se vorrà andare via lo rispetteremo. Ma penso che potrebbe essere molto utile al Barcellona.". Poi, si congratula con la UEFA per l'ammissione del club alla prossima Champions League: "Ero convinto che sarebbe andata così e ne sono felice. Mi fidavo del mio naso e avevo informazioni. Non aveva senso il contrario, era condannare un club prima di giudicarlo”. E sulla Superlega europea aggiunge: "Siamo lì, a resistere come l'ultimo dei giapponesi".

