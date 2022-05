Tuttosport va già oltre il campionato attuale e conferma un summit a 360 gradi tra Inzaghi e la dirigenza in programma la prossima settimana. Sul tavolo il probabile prolungamento del tecnico piacentino per uno o due anni, ma non solo: anche tanto mercato.

Primo nome quello di Perisic. "L’Inter è perfettamente a conoscenza che, dopo la finale di Coppa Italia, si sono mosse Juventus, Chelsea e Tottenham per il croato che chiede un biennale da 6 milioni a stagione. Le parti si incontreranno in settimana, ma l’offerta dell’Inter non si discosterà da quella fatta (un biennale da 4.5 milioni). Possibile che il club nerazzurro possa cedere qualcosa sui bonus, ma non sull’impalcatura dell’offerta anche in ossequio a due parametri ritenuti fondamentali: primo, l’età del giocatore (che il 2 febbraio compirà 34 anni), secondo, il fatto che con Robin Gosens l’Inter un titolare nel ruolo lo ha già", spiega TS.