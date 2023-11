Saranno i "titolarissimi" a giocare Atalanta-Inter sulla sponda ospite. Ci sarà, secondo Tuttosport, qualche ragionata rotazione ma in Champions League con il Salisburgo e non nella gara di domani. Questo perché Inzaghi ha avuto tutta la settimana a disposizione per poter lavorare.

Oggi il tecnico parlerà a Inter Tv, poi farà le sue scelte. Acerbi più di De Vrij, Pavard più di Darmian, Dimarco e non Carlos Augusto, ma i tre che perderanno il ballottaggio potrebbero trovare spazio in Austria, dove spera di esserci anche Arnautovic almeno come convocato. Oggi dovrebbe tornare in parte col gruppo, mentre Cuadrado continua a lavorare a parte. Per entrambi si spera non vengano chiamati dai rispettivi ct.