Daniel Levy, presidente degli Spurs, avrebbe cercato l'opinione di alcuni dei suoi più stretti confidenti sulla situazione dopo che non ha voluto rispondere ufficialmente ai commenti rilasciati dall'ex tecnico dell'Inter sabato scorso. "Si ritiene che lo scenario più probabile sia che la partenza di Conte venga concordata questa settimana, con Ryan Mason che molto probabilmente assumerà l'incarico fino alla fine della stagione in tempo per la prossima partita del Tottenham contro l'Everton del 3 aprile. Conte ha parlato con Levy e ribadito il fatto che le sue critiche erano per la squadra e non rivolte al presidente degli Spurs o al club", si legge.

