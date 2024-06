L'Inter continua a lavorare per chiudere la trattativa con il Genoa per Josep Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro vogliono trovare l'intesa finale con il Grifone: sul piatto ci sono 12-13 milioni di euro e diverse contropartite da scegliere. Martinez viene valutato dai rossoblù 18 milioni di euro. Per l'Inter lo spagnolo può raccogliere l'eredità di Sommer in futuro.

Capitolo Tessmann. La trattativa tra Inter e Venezia è già impostata con i nerazzurri che vogliono lasciare in prestito il giocatore per una stagione. Si lavora anche in questo caso, come per Martinez, su eventuali contropartite

