Scaricato Romelu Lukaku, l'Inter è già al lavoro per cercare le nuove alternative per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la prima scelta della dirigenza nerazzurra è Folarin Balogun, attaccante americano di proprietà dell'Arsenal particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche, età (è un classe 2001) e margini di miglioramento.

Gli altri due profili in corsa sono Mehdi Taremi e Alvaro Morata. L'attaccante iraniano del Porto è seguito anche dal Milan e può avere un vantaggio per i club interessati, ovvero la scadenza di contratto nel 2024 che obbliga i portoghesi a non chiedere una cifra troppo alta. Sullo spagnolo viene segnalato sia l'interesse dei rossoneri che della Roma, che ha in programma di sentire i procuratori del giocatore a inizio settimana.

